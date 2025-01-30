Meksikalı ünlü oyuncu Lyn May, 1990'ların popüler simalarından biri olarak tanınırken, geçirdiği bir dizi estetik operasyonla bambaşka birine dönüştü. Şu anda 72 yaşında olan oyuncu, yüzüne yemek yağı enjekte edilmesiyle ilgili iddialarla gündemde. Geçirdiği kozmetik operasyonlar sonrası yüzünde ciddi değişiklikler meydana gelen May, ilk dolgu uygulamasını yaptırırken onaylanmamış maddelerin kullanıldığını ve bu nedenle zor günler geçirdiğini açıkladı.

Yüzüne yemeklik yağ enjekte edildi

Lyn May, ilk estetik müdahalesinde yüzüne yemeklik yağ, bebek yağı ve su karışımı enjekte edildiğini belirtti. Bu, şişlikler, apse ve kalıcı şekil bozukluklarına yol açtı. May, o dönemde kendisini kıskanan bir arkadaşının etkisiyle yanlış kararlar aldığını ifade etti.

Başarısız operasyonlar yüzünden Lyn May’in yüzünde ciddi hasarlar oluştu. Düzeltilmesi için daha fazla cerrahi işlem yapılması gerekti. Başka bir cerrah, enjekte edilen yağın bir kısmını çıkarmayı başarsa da, May’in yüzünde kalıcı izler oluştu.

“İnsan kendine bunu neden yapar?”

Lyn May'in son hali, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Birçok takipçi, May'in yüzündeki değişimi "aşırı kötü" olarak değerlendirdi ve “İnsan kendine bunu neden yapar?” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.