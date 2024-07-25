Sara Ali Khan, son dönemde kariyerinde büyük başarılara imza atarken, uçak yolculuğu sırasında yaşadığı olayla gündeme geldi. Bir video, Instagram'da #SaraOutfitSpill etiketiyle hızla yayıldı. Videoda, Sara'nın pembe kıyafetiyle uçağın koltuğunda otururken bir kabin görevlisinin yanlışlıkla üzerine meyve suyu döktüğü görülüyor. Kıyafetine dökülen içeceğin ardından Sara'nın yüzündeki şaşkınlık ve üzüntü anbean kaydedildi. Sara, görevliye tepki göstererek onu itekledi ve ardından tuvalete gitti.

Sosyal medyada tepki topladı

Olayın videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, videonun gerçek mi yoksa bir reklam çekimi mi olduğunu tartışmaya başladı. Hayranlarının bir kısmı Sara'nın tepkisini eleştirirken, bazıları da onun haklı olduğunu savundu.

Kariyeri gittikçe yükseliyor

Sara Ali Khan, son dönemde önemli projelerde yer alarak kariyerinde büyük ilerlemeler kaydetti. "Murder Mubarak" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Sara, şu anda gösterimde olan "Ae Watan Mere Watan" filminde de övgüler alıyor. Bu filmde Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunan bir üniversite öğrencisini canlandırıyor.

Gelecek projeleri belli oldu

Sara Ali Khan, gelecek projelerinde de dikkat çekiyor. İlk kez Ayushmann Khurrana ile bir aksiyon-komedi filminde rol alacak olan Sara, ayrıca "Metro In Dino" adlı filmde birçok ünlü oyuncuyla birlikte performans sergileyecek.