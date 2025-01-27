Oyuncu Dilara Aksüyek, sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Leopar desenli pantolonunu beyaz bluz ile kombinleyerek verdiği pozlarla karın kaslarını sergileyen Aksüyek, takipçilerinin alaylı yorumlarına maruz kaldı.

"Neyi zorluyorsun?" eleştirileri

Dilara Aksüyek, fotoğraflarının altına "İnsan; bilmeye kendinden, sevmeye ötekinden başlar' Fotoğrafların bu anlamlı sözle bir alakası yoktur" notunu düştü. Bazı takipçileri onun karın kaslarını sergilemesini eleştirdi. "Neyi niye bu kadar zorluyorsun acaba?" ve "Anladık karın kası yapmışsın" gibi yorumlar yapıldı. Ayrıca, sıkça tercih ettiği dövme ve karın kası kombinasyonuna yönelik "Karın kası ve dövmeye doyduk" gibi eleştiriler de aldı.