Son günlerde, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında sektördeki bazı iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hakkında "sektörde tekelleştiği ve birçok oyuncunun işine engel olduğu" iddiaları gündeme gelen Ayşe Barım, bu suçlamalarla ilgili şirketi aracılığıyla açıklama yaptı. Şirket açıklamasında, "Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir," denildi.

Rüzgar Aksoy'un tepkisi yeniden gündemde

Serenay Sarıkaya'nın ve Ayşe Barım'ın adı son günlerde sıkça anılırken, 2023 yılında Sarıkaya'nın ödül törenlerinde yaşadığı anlar tekrar gündeme geldi. 2023 yılında, "En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu" ödülünü alan Serenay Sarıkaya, ödül töreninde "Yine ben, yine ben, yine ben" demişti. Bu anın ardından, oyuncu Rüzgar Aksoy, yıllar önce sosyal medya üzerinden ödül törenlerine ve sektördeki belirli isimlere tepki göstermişti. Aksoy, "Yine o, yine o. Allahım, ne kadar az oyuncumuz varmış, yetenekli..." diyerek, sürekli aynı isimlerin ödül kazanmasını eleştirmişti.

Ödül törenleri ve sektörel eleştiriler

Rüzgar Aksoy'un sözleri, sektördeki ödüller ve popülerlik yarışına yönelik eleştirilerin simgesi haline gelmişti. Aksoy, özellikle belirli oyuncuların sürekli ödül almasının ve bu durumun sektördeki diğer yeteneklerin geride bırakılmasının, adaletli olmadığına dair bir sitemde bulunmuştu. Bu eski video, Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım hakkındaki yeni tartışmalarla birlikte yeniden gündeme geldi.