Türk televizyon dünyasının başarılı isimlerinden İbrahim Çelikkol, uluslararası alandaki başarısını bir ödül ile taçlandırdı. Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni, Venedik Film Festivali kapsamında gerçekleşti ve Çelikkol, "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Böylece, bu ödülü kazanan ilk Türk erkek oyuncu olarak tarihe geçti.

Dünya çapında tanınan başarı

Kördüğüm, Bir Zamanlar Çukurova, Doğduğun Ev Kaderindir, Siyah Beyaz Aşk ve Kuş Uçuşu gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Çelikkol, uluslararası başarıya ulaşarak Türkiye'yi gururlandırdı. İtalya'nın prestijli ödül töreninde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görülmesi, oyuncunun kariyerindeki önemli bir dönüm noktası oldu.

İtalya'da romantik bir ödül töreni

Çelikkol, ödülünü almak üzere İtalya'ya giderek, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde sahneye çıkacak. Ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısına katılan Çelikkol, ödülünü yarın akşam Ca' Sagredo Hotel'de düzenlenecek törende alacak. Ayrıca, ödül törenine uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Natali Yarcan ile katıldı. İkili, romantik bir poz vererek, ödül töreninin sosyal medya paylaşımlarında da yer aldı.