Ünlü oyuncu Melisa Sözen, 2016 yılında rol aldığı Fransız yapımı "Le Bureau des Légendes" dizisinde YPG/PYD üniforması giyerek bir karakteri canlandırdığı gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Sözen, ifadesinde canlandırdığı karakterin tamamen senaryoya dayalı bir rol olduğunu ve herhangi bir propaganda amacı taşımadığını belirtti.

İfadesi alındı, gözaltı yok

Sözen, ifadeye çağrılmasının ardından ifadesini verdi. Hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, oyuncunun dizideki rolüne dair açıklamaları da dikkat çekti.