Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafının altına gelen küfürlü bir yorumla çılgına döndü. "Köpek" şeklindeki hakaret içeren yorumu affetmeyen Şahin, durumu savcılığa taşıdı ve şikayette bulundu. Şahin, bu yorumu yazan takipçisine karşı soruşturma başlatılmasını talep etti.

Bahar Şahin, 12 Aralık 2024 tarihinde paylaştığı fotoğrafına yapılan "Tam bir köpeksin, k..." şeklindeki küfürlü yorumu fark etti. Sinirlenen oyuncu, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu ve şahsına hakaret edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Şahin, kişilik haklarına saldırı yapıldığını ve onuruna, şerefine zarar verildiğini vurgulayarak, söz konusu kişinin cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, küfürlü yorumu yazan kişiye karşı "hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yorumun yazıldığı sosyal medya hesabının sahibi araştırılıyor ve süreç hızla devam ediyor. Bahar Şahin'in takipçisine dava açıp açmayacağı ise merak ediliyor.