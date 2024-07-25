Asya tatiline çıktığını belirten Gülper Özdemir, Tayland, Endonezya ve Kamboçya'da bir ay süren bir yolculuk yaptığını söyledi. Lüks yerlerde kalmak yerine sırt çantasıyla kamp yapmayı tercih eden Özdemir, "Afrika Cape Town'da 1-2 ay kaldım. Telefonu elinde tutamazsın, çalabiliyorlar. Hiç tanımadığın bir erkek bir anda sarıldı. 'Polis çağıracağım' dediğimde hemen uzaklaştı. O an ne yapacağımı bilemedim. Dünyanın her yerinde böyle olaylar yaşanabiliyor" şeklinde konuştu.

Başrolünde yer aldığı film üzerine konuştu

Başrolünde yer aldığı 'Zafer Rengi' filminin Netflix'te yayınlanması hakkında konuşan Özdemir, "Ülkemin ne mücadeleler verdiğini görüyoruz. Film, bir direniş hikayesi anlatıyor. Takım olarak bakmayın filme, birleştirici gücü var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı bir perspektiften görüyoruz. Kadınlara ne kadar çok değer verdiğini anlıyoruz. İlk sinema filmim olduğu için manevi değeri benim için çok yüksek" dedi.

Estetik iddialarına yanıt

Sörf yapmaya başladığını belirten oyuncu, "İki ay önce başladım. Denizden korkuyordum aslında, bu şekilde korkumu yenmek istedim" dedi. Güzelliği ile dikkat çeken Özdemir, hiçbir yerinde estetik olmadığını da vurguladı.