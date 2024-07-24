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37. Uluslararası İzmir Festivali, 7 Haziran'da piyanist Gülsin Onay'ın Franz Liszt Oda Orkestrası ile birlikte sahne aldığı konserle başlamış, aralarında dünyaca ünlü sanatçıların da sahne aldığı çok sayıda etkinlik düzenlenmişti.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, konser günü Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünden saat 18.00’de sınırlı sayıda otobüs kaldıracak.

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, Türkiye'yi temsil edecek

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, Türkiye'yi temsil edecek

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran'da başlayan festivalde son etkinlik, Bergama Asklepion'un tarihi atmosferi içinde 26 Temmuz Cuma akşamı yapılacak.

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