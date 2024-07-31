Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen etkinlikte kapılar saat 19:00'da açıldı. Ünlü şarkıcı Gazapizm saat 21:00'de sahne aldı ve hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

Sahne şovu büyüledi

Tarihi mekanın büyülü atmosferi, Gazapizm’in performansıyla birleşerek katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu. Gazapizm, sahnede sergilediği enerjik performansıyla izleyicileri coşturdu ve birbirinden popüler parçalarını çalarak hayranlarının büyük beğenisini kazandı. "Süzülerek”, "Unutulacak dünler" ve "Heyecanı yok" gibi hit şarkılarıyla geceye damgasını vuran Gazapizm sahne şovu ve dansçılarıyla izleyenleri büyüledi. Yeni albümünün klibini izleterek sahne şovuna başlayan Gazapizm izleyenleri hayran bıraktı.

Konser alanında sıkı güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğin sorunsuz geçmesi için geniş bir organizasyon ekibi görev yaptı. Konserin açılışında piyanisti şarkıların fon müziklerini çalarak binlerce izleyiciyi konsere ısındırdı. Gazapizm’in sahneye çıkmasıyla birlikte coşku doruğa ulaştı.