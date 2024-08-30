4 Eylül 2024 tarihinde, ünlü rap sanatçısı Motive, Kültürpark'ta unutulmaz bir performans sergileyecek. Saat 21.00’de Kaskatlı Havuz yanında başlayacak olan bu özel konser, İzmir’in eşsiz atmosferinde dinleyicilere müzik dolu bir gece vaat ediyor.

Motive'nin en sevilen şarkılarıyla coşacak olan bu etkinlik, İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak. Rap müziğin enerjisini iliklerine kadar hissetmek isteyenler, bu tarihi kaçırmamalı! Üstelik bu muhteşem konser ücretsiz olarak gerçekleşecek, bu da hayranlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.