Türk rapçi Reckol, geçen akşam Kıbrıs’ta uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gözaltına alındı. Reckol, ifadesinde şoke edici açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs’ta gerçekleşen yılbaşı konserinde sahne almayı planlayan ünlü rapçi Reckol, otomobilinde uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklandı. Lefke ilçesinde, sahne öncesi yapılan rutin kontroller sırasında Reckol’un aracında yasa dışı madde bulundu. Olayın ardından hemen gözaltına alınan Reckol, tutuklanarak polise götürüldü.

Reckol’un ifadesi şok etti

Reckol’un polise verdiği ifadede, yaklaşık dört yıldır uyuşturucu kullandığını ve Türkiye’deki doktorlardan belirli ilaçlar aldığını itiraf ettiği bildirildi. İfadesinde, rap dünyasında karşılaştığı stres ve zorluklardan dolayı bu yola başvurduğunu belirten Reckol, maddi ve manevi zorluklar nedeniyle doktorlar tarafından reçete edilen ilaçları düzenli olarak kullandığını açıkladı.

Uyuşturucu ve ilaç kullanım suçlaması

Reckol, uyuşturucu madde tasarrufu ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket suçlamalarıyla karşı karşıya. Kıbrıs polisinin, Reckol’un aracında yaptığı aramada bulunan maddelerin detayları henüz açıklanmadı. Ancak, ünlü rapçinin savunması, uyuşturucunun kişisel kullanım amacıyla taşındığını öne sürdü.