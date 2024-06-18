Ünlü rapçi Sansar Salvo, sahne adıyla tanınan Ekincan Aslan, cezaevine girdi. Prodüktörü tarafından doğrulanan bu haber, müzik dünyasında şaşkınlık yarattı. Ancak, Sansar Salvo'nun neden cezaevine girdiği konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Geçmişte yaşanan sorunlar ve son olaylar

Bir dönem kanser tedavisi gören ve ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Sansar Salvo, son olarak intihar girişiminde bulunmuştu. Robert Hip Hop YouTube kanalında yayınlanan iddiaya göre ünlü rapçi, İstanbul Anadolu Yakası'nda bir cezaevinde kalıyor. Prodüktörü, rapçinin birkaç gün daha cezaevinde kalacağını belirtti.

İddialar ortaya atıldı

Sansar Salvo'nun cezaevine giriş nedeninin başkalarına ait bilgileri izinsiz paylaşmak olduğu iddia ediliyor. Ancak, bu iddia henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Kamuoyu, ünlü rapçinin cezaevine giriş sebebinin açıklanmasını bekliyor.