Gerçek adı Ekincan Aslan olan ve "Dum Taka Dum" ve "Koptu Kayış" şarkılarıyla tanınan rapçinin, günler önce cezaevine girdiği ortaya çıktı. Prodüktörü Motif Beat, rapçinin cezaevinde olduğunu doğrularken, cezaevine giriş nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Sansar Salvo, bir dönem kanser tedavisi görmüş ve ardından kız arkadaşının ölümüyle zor günler yaşamıştı. Ailesiyle de ciddi sorunlar yaşayan Salvo, daha önce intihar girişiminde bulunmuş ve ailesinin kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Bu olayların ardından Sansar Salvo'nun Anadolu Yakası'ndaki bir kapalı cezaevinde olduğu, Robert Hip Hop YouTube kanalında yayınlanan bir iddiayla gündeme geldi. Rapçinin cezaevinde birkaç gün kalacağı öğrenildi.

Giriş nedeni gizemli

Rapçi Sansar Salvo'nun neden cezaevine girdiği konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Bazı kaynaklar, ünlü rapçinin başkalarına ait bilgileri izinsiz paylaştığı için cezaevine girdiğini iddia ediyor. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı ve prodüktörü tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.