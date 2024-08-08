Sevilen rapçi Sefo, "Imparatour" turnesi kapsamında Kuşadası'nda gerçekleştirdiği konserle büyük bir ilgi topladı. Kısa sürede tükenen konser biletleri, Sefo'nun hayran kitlesinin ne kadar geniş olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İzmirliler ile Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda buluşacak

Kuşadası'ndaki bu büyük başarının ardından, Sefo'nun İzmir'de sahne alacağı tarih de açıklandı. Rapçinin, İzmir konseri 9 Ağustos'ta Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Sefo, İzmirli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor. Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmak için Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşecek bu turnede Sefo'nun enerjik performanslarına orkestrası, yetenekli dansçıları, led ekranlar, duman, alevler ve lazer gösterileri eşlik edecek.

9 Ağustos'ta gerçekleşecek konserin biletlerine buradan ulaşılabilir.