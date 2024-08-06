Rap müziğin güçlü isimlerinden Uzi, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 21:00'de Badehu Alaçatı'da sahne alacak. Milyonları aşan dinlenme sayılarına sahip şarkılarıyla rap müziğin nabzını yükselten Uzi, dinleyicilerine unutulmaz bir konser deneyimi sunmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

Badehu Alaçatı'da gerçekleştirilecek bu özel etkinlik, Uzi'nin enerjik performansı ve hit parçalarıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak. Uzi'nin dinleyicileriyle buluşacağı bu konser, rap müziği sevenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor.