1984'ten beri eşi Martin von Haselberg ile evli olan Midler, ilişkilerinin başından beri ayrı yatak odalarında uyuduklarını açıkladı. Midler, bu durumun evliliklerinin uzun ömürlü olmasına katkı sağladığını belirtti.

"Kocam horluyor"

Entertainment Tonight'a verdiği röportajda Midler, "Kocam horluyor," diyerek ayrı yatma nedenlerini esprili bir şekilde dile getirdi. Ünlü sanatçı, eşi Martin von Haselberg ile tanıştıktan sadece altı hafta sonra Las Vegas'ta bir Elvis taklitçisi tarafından evlendirilmişti. Evliliklerini "harika bir yolculuk" olarak tanımlayan Midler, bu ani kararın ardından 40 yıl süren mutlu bir birliktelik yaşadıklarını söyledi.

"Birbirimize özgürlük veriyoruz"

Midler, evliliklerinin sırrını şu sözlerle açıkladı: "Birbirimize çok fazla alan ve özgürlük veriyoruz. Sürekli birbirimizin üstüne gitmiyoruz." Ayrıca, dinlemenin ve uzlaşmaya açık olmanın da uzun süreli ilişkiler için önemli olduğunun altını çizdi. Ünlü sanatçı, evliliklerinde karşılıklı saygının ve bireysel özgürlüğün büyük rol oynadığını belirtti.

Çiftin 1986 doğumlu Sophie adında bir kızları var. Midler, kızını "en büyük başarısı" olarak gördüğünü ifade etti. Kızı Sophie'nin yetişmesinde eşinin büyük katkıları olduğunu belirten Midler, "Kocam muhtemelen dünyanın en harika babası. Ben turnedeyken o ilgilendi. Kızımıza yabancı dil ve yemek yapmayı öğretti," dedi.

Bette Midler ve Martin von Haselberg'in 40 yıllık evliliklerinde uyguladıkları farklı yaklaşım, uzun süreli ilişkilerin sırrı konusunda merak uyandırdı.