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Bodrum Gündoğan'daki marinada sahne öncesi dinleyicilerine çiğköfte ikram eden sanatçının lezzeti, adından sıkça söz ettirdi. Sahnesine gelen Niran Ünsal ve Erhan Yazıcıoğlu da çiğköfte eşliğinde Akkaş'ın şarkılarına katıldılar. Akkaş, "İkram ettiğim çiğköfte Bodrum'da büyük ilgi gördü, sanırım tarımın yanı sıra çiğköfte işine de gireceğim" dedi.

Ünlü yorumcu Ekin Akkaş , Bodrum 'un doğal güzelliklerine kapılıp buraya yerleşti. İlk olarak tarım işleriyle doğal hayata adım atan Akkaş, sahne aldığı Güno Restaurant'ta kendi yapımı çiğköfte yle dikkatleri üzerine çekti.

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