Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü (Gül Tut), 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının ani vefatı, müzik dünyasında derin üzüntü yaratırken, ölümünün ardından eserleri dijital müzik platformlarında rekor dinlenme rakamlarına ulaştı.

Ölümünden sonra artan dinlenme

Güllü’nün hayatını kaybetmesinin ardından Spotify, YouTube Music ve Apple Music gibi platformlarda dinlenme oranları hızla arttı. Şarkıcı, özellikle "Sabah Olmadan", "Ödüm Kopuyor", "Kopamam Senden", "Değmezmiş Sana" ve "Her Şeyim Oldun" adlı eserleriyle platformların “En Çok Dinlenenler” listesine girdi.

Bu eserler, milyonlarca kez dinlenerek Güllü’nün müzik kariyerine ölümünden sonra da değer kattı.

Telif hakları ve mirasçılarına etkisi

Dijital platformlardan elde edilen gelirler, telif hakları kapsamında sanatçının mirasçılarına aktarılacak. Güllü’nün telif gelirleri, yasal mirasçıları olan kızı ve oğluna paylaştırılacak. Uzmanlar, Güllü’nün ölümünden sonraki bu dijital yükselişin, müzik endüstrisinde benzeri nadir görülen örneklerden biri olduğunu belirtiyor.

Sanat camiasında yas

Güllü’nün ani vefatı, hem müzikseverler hem de sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Arabesk müziğin güçlü sesi olarak bilinen Güllü, müzik kariyerinde iz bırakan eserleriyle hafızalarda kalacak.