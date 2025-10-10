Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, sanatçı Güllü’nün beşinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

“Güllü” sahne adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı.

Başkasına ait DNA bulunmadı

Rapora göre, Güllü’den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait DNA profiline rastlanmadı. Özellikle sanatçının tırnak altı örneklerinde farklı bir DNA izine rastlanmaması, olay öncesinde herhangi bir fiziksel boğuşma yaşanmadığı ihtimalini güçlendirdi.

Aile avukatından açıklama

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, yaptığı açıklamada, “Biyoloji İhtisas Dairesi’nin göndermiş olduğu rapor, Güllü Hanım’dan alınan örneklerde başka bir DNA bulunmadığını ortaya koymuştur. Dosyaya tüm raporlar geldiğinde maddi gerçeğin kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Soruşturma sürüyor

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme raporu ve kamera kayıtları da değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Adli Tıp raporunun ardından Güllü’nün ölüm nedenine ilişkin net tabloyu önümüzdeki günlerde ortaya koyacak.