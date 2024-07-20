Sanat dünyasının önemli isimlerinden Şener Kökkaya, 1957 yılında amatör tiyatro ile sanat yaşamına adım attı. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni 2. sınıfta bırakarak tiyatroya yönelen Kökkaya, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu'nda pek çok oyunda rol aldı. 1966 yılında Pendik Tiyatrosu'nun kurucusu oldu ve oyunculuk kariyerine bu sahnede devam etti.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulunan Kökkaya, 1970'li yıllarda TRT'de haber saati öncesi yayımlanan "5 Dakika" programıyla geniş kitlelerce tanındı.

Sinema ve tiyatrodaki katkıları

Şener Kökkaya, sinema ve dizi filmlerinde de önemli roller üstlenmiştir. "Organize İşler", "Vizontele" ve "Vizontele Tuuba" gibi filmlerdeki performansları hafızalarda yer etmiştir. Ayrıca, İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurarak tiyatroya katkı sağlamış, Denizli Belediyesi Konservatuvarı'nda 2 yıl oyunculuk dersleri vermiştir.

Sanatçı, şiir ve oyun senaryoları da yazmış, Ankara Ekin Tiyatrosu'nda ve Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev alarak tiyatro dünyasına önemli eserler kazandırmıştır.

Vefatı ve ardında bıraktığı izler

Adana Devlet Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada, "Emekli sanatçımız Şener Kökkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denilmiştir.