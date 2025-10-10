Uyuşturucu operasyonu sonrası Ahmet Hakan’ın “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” yorumuna ünlü şarkıcı İrem Derici’den sert yanıt geldi. Derici, sosyal medya üzerinden dava sinyali verdi.

İrem Derici’den Ahmet Hakan’a tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan ünlüler arasında İrem Derici de yer aldı. Toplamda 19 ünlü, şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, operasyona ilişkin köşesinde “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” başlığıyla dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Hakan, bazı ünlülerin tavır ve davranışlarının madde kullanımını düşündürdüğünü belirtti.

Ahmet Hakan’ın ifadelerine sosyal medya üzerinden yanıt veren İrem Derici, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nereden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya."

Derici, yazının hukuki sınırları zorladığını belirterek sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

Ünlü şarkıcının açıklamasına göre, soruşturmanın resmi sonuçları açıklanana kadar Ahmet Hakan’a karşı hukuki süreç başlatılması gündemde. Sosyal medyada paylaşılan tepkiler, olayın geniş yankı bulduğunu gösteriyor.