Kahramanmaraş depremlerinden sonra yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Karsu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 10 gün önce geleneklere uygun şekilde düzenlediği kına gecesiyle dikkatleri üzerine çeken Karsu, renkli bir düğünle mutluluğa "evet" dedi.

Davul ve Zurna Eşliğinde Çıktı

Karsu, düğününde geleneklere bağlı kalmayı ihmal etmedi. Evinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Karsu, Hollandalı eşi Mike Schrama ile karşılıklı halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı. Eğlenceli kimliğiyle tanınan şarkıcı, düğün boyunca neşeli ve mutlu halleriyle dikkat çekti.

İki Gelinlik Tercihi

Karsu, düğününde iki farklı gelinlik giydi. Evden çıkarken balık model dantelli bir gelinlik tercih eden şarkıcı, kır düğününde ise kabarık model dantelli bir gelinlik giydi. Düğün mekanında Karsu'yu gelinlik içinde gören eşi Mike Schrama, duygusal anlar yaşadı. Karsu, bu özel anları 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.