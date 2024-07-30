KerkiSolfej Organizasyonu ve Jolly Joker işbirliği ile düzenlenen konser, yaz turnesi kapsamında İstanbul'da büyük bir coşku ile gerçekleşti.

Harbiye'de unutulmaz gece

Nilüfer, sahneye çıkarken giydiği iki farklı kıyafetle izleyenleri büyüledi. Sevilen hit şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren sanatçı, enerjisi ve samimiyetiyle büyük beğeni topladı. Konser alanını tıklım tıklım dolduran müzikseverlere şarkılarıyla coşku dolu anlar yaşatan Nilüfer, her şarkısında kendisine eşlik eden binlerce hayranına teşekkür etti.

Emeklilik planları

Konser sırasında hayranlarına seslenen Nilüfer, yaşamayı çok sevdiğini ve sahnede olmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. "Bir yıl sonra 70 yaşıma gireceğim. Allah izin verirse en az 10 yıl daha sahnelerde sizlerle birlikte olmak istiyorum," diyen sanatçı, müzik kariyerini en az on yıl daha sürdürmek istediğini açıkladı. Bu açıklama, hayranları arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Yaz turnesi devam ediyor

Nilüfer'in yaklaşık üç saat süren performansı, dinleyicilere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Yaz turnesine hız kesmeden devam edecek olan Nilüfer, şu tarihlerde ve mekanlarda sahne alacak:

1 Ağustos: Altınoluk Amfi Tiyatro

17 Ağustos: Marmaris Amfi Tiyatro

18 Ağustos: Datça Açıkhava Tiyatrosu

23 Ağustos: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

24 Ağustos: Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro