KerkiSolfej Organizasyonu ve Jolly Joker işbirliği ile düzenlenen konser, yaz turnesi kapsamında İstanbul'da büyük bir coşku ile gerçekleşti.
Harbiye'de unutulmaz gece
Nilüfer, sahneye çıkarken giydiği iki farklı kıyafetle izleyenleri büyüledi. Sevilen hit şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren sanatçı, enerjisi ve samimiyetiyle büyük beğeni topladı. Konser alanını tıklım tıklım dolduran müzikseverlere şarkılarıyla coşku dolu anlar yaşatan Nilüfer, her şarkısında kendisine eşlik eden binlerce hayranına teşekkür etti.
Emeklilik planları
Konser sırasında hayranlarına seslenen Nilüfer, yaşamayı çok sevdiğini ve sahnede olmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. "Bir yıl sonra 70 yaşıma gireceğim. Allah izin verirse en az 10 yıl daha sahnelerde sizlerle birlikte olmak istiyorum," diyen sanatçı, müzik kariyerini en az on yıl daha sürdürmek istediğini açıkladı. Bu açıklama, hayranları arasında büyük bir sevinçle karşılandı.
Yaz turnesi devam ediyor
Nilüfer'in yaklaşık üç saat süren performansı, dinleyicilere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Yaz turnesine hız kesmeden devam edecek olan Nilüfer, şu tarihlerde ve mekanlarda sahne alacak:
- 1 Ağustos: Altınoluk Amfi Tiyatro
- 17 Ağustos: Marmaris Amfi Tiyatro
- 18 Ağustos: Datça Açıkhava Tiyatrosu
- 23 Ağustos: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
- 24 Ağustos: Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro