Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Simge Sağın, aşk hayatı, spor rutini ve yeni albüm hazırlıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Sağlıklı beslenmeyi öğrendim"

Fit haliyle dikkat çeken Simge Sağın, formunun sırrını açıkladı. Uzun zamandır pilates yaptığını belirten şarkıcı, spor salonlarına gitmekten hoşlanmadığını söyledi. Sağın, “Evde kendi başıma spor yapıyorum. Sağlıklı beslenmeyi öğrendim. Son bir haftadır Harbiye konseri için yoğun şekilde dans ettim ve 2-3 kilo verdim. Bu süreç hem ruhuma hem de bedenime çok iyi geldi” dedi.

Simge Sağın, yeni bir albüm hazırlığında olduğunu duyurdu. Albümde sürpriz isimlerin yer alacağını belirten şarkıcı, “Sürpriz bir albüm olacak. İsimleri şimdilik açıklamak istemiyorum ama Türkiye’de kim varsa bu albümde var diyebilirim. En bomba isim Mabel Matiz diyorum ve susuyorum. Uzun zamandır çok istediğim çalışamadığım biriydi” şeklinde konuştu.

"Yalnızlığı farkında olmadan ben seçiyor olabilirim"

Aşk hayatında uzun süredir sessiz olan Sağın, bu durumu “Yalnızlığı farkında olmadan ben seçiyor olabilirim. Kafama göre birini bulamadığım için belki bu yalnızlık devam ediyor. Aşık olmak ruhların birbirini çekmesiyle ilgili. Benim uzun zamandır ruhumu çeken biri olmadı” diyerek açıkladı. Kendisini etkileyecek erkeği de tanımlayan Simge Sağın, “Yetenekten ve fikirden etkilenirim. İyi kalpli, insanlara iyi davranan, hayvanları seven, insana değer veren, eğlenceli ve dürüst insanlardan etkilenirim. İllaki böyle kaslı olsun diyen biri değilim. Dışarıya değil, içeriye bakarım. İçi güzel olsun. İçerde bir şey yoksa istediği kadar yakışıklı olsun benim için hiçbir şey ifade etmez” dedi.

"İrem Derici’den ders alacağım"

İlişkilerinde utangaç olduğunu belirten Sağın, yakın arkadaşı İrem Derici’den ders alacağını söyledi. Sağın, “Ben çok utangacım, öyle birine bakamam. İrem’den ders alacağım. O bu işlerin ustası. Nasıl yapıyorsun bana da göster” ifadelerini kullandı.