Ünlü şarkıcı Teoman, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor." diyen Teoman, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Teoman, Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı ve burada dünya siyaseti ve Türkiye'nin siyasi atmosferi üzerine görüşlerini paylaştı. Programda "Dünyada siyaset sağa doğru mu meylediyor?" sorusuna yanıt veren Teoman, "Acayip! Çok ilginç bir dünya. Ama Türkiye'yi başka türlü değerlendirebilirsin. Yeniden Refah Partisi yüzde 7 oy aldı, milliyetçiler oy kaybetti vesaire..." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ın Karizması Tartışılmaz"

Teoman, Türkiye'de liderlik ve kişi kültünün önemine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler söyledi. "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor." diyen Teoman, Erdoğan'ın liderlik özelliklerine dikkat çekti.

İmamoğlu ve Yavaş İçin Dikkat Çeken Yorum

Programın sunucusunun "Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?" sorusuna ise Teoman, "Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin." şeklinde yanıt verdi.