Basın mensuplarının "Etek giyip oje sürer misiniz?" sorusuna Başaran, "Asla etek giymem, asla oje sürmem. Erkek biraz erkek gibi olmalı. Anadolu erkeğinin biraz ağırlığı var, onu her zaman taşımak isterim" şeklinde yanıt verdi.

Başaran, geçtiğimiz akşam Kıbrıs The Arkın İskele Hotel'de sahne aldı. 'Aşk şarkılarının adamı' olarak bilinen Başaran, bu konserinde hareketli şarkılara ağırlık verdi ve Azer Bülbül'ün 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' şarkısını ilk kez seslendirdi. Performansı büyük beğeni topladı.

"Absürt şeyler yapmayı tercih etmiyorum"

Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başaran, müzik kariyerinde 24 yılını geride bıraktığını belirterek, "Gündeme gelmek için absürt şeyler yapmayı tercih etmiyorum. Hep ailem, sanatım ve şarkılarım ile gündeme gelmeyi yeğliyorum" dedi. Diğer sanatçılarla polemik yaşamamayı tercih ettiğini belirten Başaran, "Beğenmediğim sanatçılara karşı olumsuz bir şey söylemem" şeklinde konuştu.

Murat Başaran, etek giyip oje süren sanatçılar hakkında da düşüncelerini paylaştı. "Gündeme gelme çabası olarak görüyorum. Yakışıyorsa bilemem, bacaklara bakmak lazım. Etek giymem, oje sürmem. Geleneklerimize sahip çıkmak lazım" dedi.

Ayrıca, arembi ve rap müziği eleştiren Başaran, bazı şarkı sözlerinin örf ve adetlere uygun olmadığını ifade etti. "Bu şarkıları yazarken daha saygılı ve adetlerimize uygun şekilde yapılmalı" diye ekledi.

Yeni yaşını kutlayan Başaran, doğum gününde iki pasta kesti. Bir pastayı küçük bir hayranıyla, diğerini eşi Ayten Öztürk ile birlikte kestiklerini belirtti. "Doğum günüm 26 Temmuz'da ama annemin ölüm yıldönümüyle çakıştığı için eşimle kutlamayı erteledik. Bugün arkadaşımın kızının doğum günüydü, birlikte kutladık" dedi.