Kurtuluş Kuş, müzik kariyerindeki gelişmeleri paylaşarak, "Şu an albüm çalışmalarımız var. 1-1.5 ay içinde çıkacak. Albümde yedi şarkı bulunuyor ve sürprizler olacak. Burak Bulut ile güzel çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bir düet albümümüz var," dedi. Tarzıyla ilgili değişiklikler yaptığını belirten Kuş, "Sakalımı kestim. Değişiklik olsun istedim. Kıyafete, saç ve sakala dikkat ediyorum," şeklinde konuştu.

Evlilik ve düzenli hayat

Sekiz ay önce Nezaket Şimşek ile evlenen şarkıcı, evliliğin hayatını nasıl etkilediğini anlatarak, "Ev ve stüdyodayım. Her şey çok güzel. Evliliği tavsiye ediyorum. Evlenmeden önce düzensiz bir hayat oluyor. Evlenince düzenli hayat oluyor. Mutluyum," dedi. Eşi Nezaket Şimşek'in kombinlerine müdahale edip etmediği sorusuna ise "Dokunuşu olmuyor, baştan aşağıya giydiriyor," yanıtını verdi.

Burak Bulut ile olan ikili ilişkisini de değerlendiren Kuş, "Yıllar içinde bazı gruplar ayrılabiliyor. Siz dengeyi nasıl kuruyorsunuz?" sorusuna, "İkili ilişkilerde bazen taraflar birbirini alttan almalı... Ben ve Burak alttan alıyoruz. Bizim de sorunlarımız oluyor ama konuşarak çözüyoruz. Ego çatışmamız olmuyor. Ben ve Burak da ego yok," cevabını verdi. Ayrıca Oğuzhan Koç ile düet yapmak istediklerini belirtti.