Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, 314 metre yüksekliğindeki şelalenin suyunun bölgeye döşenen borulardan geldiğini ortaya çıkardı.

Doğa parkı yönetimi: "Kurak sezonda destek sağlıyoruz"

Yuntai Doğa Parkı yetkilileri, kurak mevsimlerde şelalenin su akışını korumak için borularla takviye yaptıklarını kabul etti. Ancak bu durum, şelalenin doğal güzelliğini sorgulayan ve "yalan" olarak nitelendiren sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Tartışmalar kızıştı: "Halka yalan söylemek sayılmaz" vs. "Tesisat suyu mu?"

Tartışma sosyal medyada alevlenirken, bazı kullanıcılar park yönetimini savunarak "Halka yalan söylemek sayılmaz" yorumunu yaptı. Diğerleri ise "Yani doğal bir şelale değil, tesisat suyunun geldiği bir duş muymuş?" diyerek tepkisini dile getirdi.