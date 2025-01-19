TrendYol 1. Lig’in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasındaki maçta, TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan maçın son dakikalarını anlatırken kalp krizi geçirdi. Arıkan’ın aniden fenalaşmasının ardından olayın ardından hızla müdahale yapıldı.

Kulüplerden geçmiş olsun mesajları

Maçın ardından kulüpler, Erdoğan Arıkan için geçmiş olsun dileklerini iletti. Spikerin durumu hakkında hastane kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, Arıkan’ın tedavi süreci devam etmekte.

Yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Sakaryaspor: Bugün oynadığımız Ankara Keçiörengücü müsabakasında bir pozisyon sonrası yaralanan kameraman Adem Ağaççı ve maçın son dakikalarında kalp krizi geçiren hemşehrimiz spiker Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz.

Ankara Keçiörengücü: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz.

Çorum FK: TRT Spor’un değerli spikerlerinden Erdoğan Arıkan’ın kalp krizi geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.