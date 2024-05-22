İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile İtalyan güvenlik makamlarının ortak çalışması sonucu, İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano'da operasyon düzenlendiğini açıkladı.

19 şüpheli yakalandı

Operasyonda Türkiye adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17'si Türk, 2'si İtalyan olmak üzere 19 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Onların nefeslerini keseceğiz." dedi.