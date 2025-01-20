Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında oynanan Keçiörengücü-Sakaryaspor karşılaşmasında görev yapan deneyimli spiker Erdoğan Arıkan, canlı yayın sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. TRT’den yapılan açıklamaya göre, Arıkan’ın yoğun bakımda tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

Üç büyüklerden anlamlı mesajlar

Türk futbolunun dev kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan Erdoğan Arıkan’a geçmiş olsun mesajları gecikmedi.

Fenerbahçe: “Değerli spor spikeri Erdoğan Arıkan’a acil şifalar diliyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

Galatasaray: “Spor basınının duayen isimlerinden Erdoğan Arıkan’ın rahatsızlığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine acil şifalar dileriz.”

Beşiktaş: “Radyo ve televizyonun usta ismi Erdoğan Arıkan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

TRT: Tedavi süreci devam ediyor

TRT’den yapılan açıklamada, “Spikerimiz Erdoğan Arıkan, maç esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştır. Şu an yoğun bakımda tedavi altındadır,” ifadelerine yer verildi. Arıkan’ın Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.