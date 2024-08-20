Türkiye'nin tanınmış televizyoncusu ve sunucusu Reha Muhtar, geçtiğimiz gece geç saatlerde yaşadığı talihsiz kaza sonucunda ağır yaralandı. Gece 01.00 sularında, yalısının merdivenlerinden düşerek ciddi şekilde yaralanan Muhtar, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalelerin ardından, ünlü sunucu entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili şu an için detaylı bir açıklama yapılmazken, tedavisinin sürdüğü ve doktorların durumu kontrol altında tuttuğu bildirildi.