Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, 2023 yılında 4 yaşındaki oğlu Ali E’nin bakıcısı tarafından darp edildiğini öğrenmiş ve bu olayın ardından yasal süreci başlatmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davadan şoke edici bir karar çıktı. Mahkeme, bakıcı hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Bu karar, Özgen’i derinden etkiledi ve sunucu, kararı üst mahkemeye taşıma kararı aldı.

Olayın ardındaki acı gerçek

2023 yılının başlarında, Cansu Canan Özgen’in komşularından aldığı bir telefon, hayatını alt üst etti. Komşusu, sunucunun 4 yaşındaki oğlu Ali E’nin bakıcısı tarafından darp edildiğini haber verdi. Hemen harekete geçen Özgen ve eşi, bakıcı Uktamoy M. hakkında suç duyurusunda bulundu ve olayın peşini bırakmamakta kararlıydı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bakıcı, olayla ilgili ifadesinde çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğünü ve bu yüzden eline vurduğunu iddia etti.

Mahkemede şok edici karar

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tarafların savunmalarının ardından mahkeme, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle bakıcı hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararın ardından Cansu Canan Özgen, mahkemeye olan güvenini sorgulayarak, davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı ve adaletin yerini bulması için mücadeleye devam etti.