İzmir'in gözde tatil kenti Çeşme ilçesinde yerli ve yabacı turistleri zehirlemeye çalışan şüpheli sekiz kişi, polisin yaptığı operasyonda esrar ve kokainlerle birlikte yakalandılar.
Bayram tatilinde Çeşme ilçesine gelen turistleri zehirlemek isteyen torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Satış hazır hâle getirilmiş 310 meşe hâlinde 938 gram esrar, 10 meşe hâlinde 44 gram kokain, iki adet sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA