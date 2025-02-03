Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Ümit Denizer, 77 yaşında hayata veda etti. Hem sahnede hem de yazdığı eserlerle geniş bir izleyici kitlesi edinen Denizer, sanat dünyasında derin izler bıraktı.

Tiyatro dünyasında derin izler bıraktı

Tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar ve yönetmen Ümit Denizer'in ani vefatı, sanat camiasını üzüntüye boğdu. Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Denizer için "Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı" dilekleri paylaşıldı.