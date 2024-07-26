İmdat isimli şarkısıyla milyonlarca dinlenen Emirhan Çakal, bugün trafik kazası geçirdi. Trafikteyken park halindeki bir araca çarparak takla atmaktan son anda kurtulan rapçinin aracında ciddi hasar meydana geldi. Hava yastıkları patlayan Çakal, çekicinin gelmesini beklerken bir kaza daha yaşadı.

Hayranları da kaza yaptı

Arkadaşıyla birlikte kaldırımda bekleyen Çakal’a, o sırada aracını kullanarak geçen iki kadın hayranı da kayda aldıkları sırada çarptı. Bu durumu Instagram hesabından paylaşan Çakal, “Böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ben takla atıyordum, kadının beni çekerken geldi arabaya vurdu. Bence tüm suçlu bu kadın abi,” dedi. Aracında meydana gelen ciddi hasar sonrası, “Her sene bir araç gidiyor, yenisini alacağız mecbur,” ifadelerini kullandı.

Esprili not

Yaşananları esprili bir dille anlatan rapçi, kazaya karışan isimlerle fotoğraf çekerek "Ben, benim vurduğum abi, bana vuranlar" notunu düştü.