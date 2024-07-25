D&R, Ege’nin kültür ve sanat merkezi Urladam'da düzenleyeceği ilk “D&R Urladam Kitap Festivali” ile bir etkinliğe imza atıyor. 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festival, ünlü yazarları ve binlerce kitabı okurlarla buluşturacak. Festivalde; Ayşe Kulin, İlber Ortaylı, Kürşat Başar, Beyhan Budak, Murat Menteş, İclal Aydın ve Ercan Kesal gibi önemli isimler yer alacak. Etkinlikler arasında sanat atölyeleri, edebiyat söyleşileri, Ozan Ünal’ın heykel sergisi, müzik şöleni ve açık hava Yeşilçam sineması bulunacak.

Kültür sanat dünyasına yeni bir soluk

Dört gün sürecek olan etkinlik, birçok yazar ve sanatçıya ev sahipliği yapacak. Festivalde her gün farklı konulara odaklanacak söyleşiler ve imza günleri düzenlenecek. Hangardam salonunda binlerce kitap satışa sunulacak ve ziyaretçilere ikinci kitaba yüzde 60 indirim fırsatı sunulacak.

Panel ve söyleşilerle dolu dolu geçecek

Festivalin ilk günü, Ayşe Kulin ve İlber Ortaylı’nın konuk olacağı “Ege ve Edebiyat” temalı oturumla başlayacak. Moderatörlüğü Ercan Kesal ve Nazan Kesal üstlenecek. İkinci gün, “Edebiyat ve Yemek Üzerine” panelinde yazar İclal Aydın ve Selda Güleç konuşacak. Ayrıca, Alper Canıgüz'ün “Dünya Edebiyatında En İyiler” listesindeki başarıları ve İclal Aydın’ın yeni romanı “Salkım Sokak No: 3”ün imza günü gerçekleştirilecek.

Zengin atmosfer 4 gün boyunca sürecek

Üçüncü gün, “Yapay Zekanın Edebiyatı Üzerine” paneliyle başlayacak ve Ercan Kesal ile Alphan Manas konuşacak. Panel sonrasında Ercan Kesal kitaplarını imzalayacak ve yerini yazar Beyhan Budak’a bırakacak. Festivalin son gününde ise, edebiyat, kadın ve müzik temalı sohbetlerde Murat Menteş, Kürşat Başar ve Gaye Boralıoğlu konuk olacak.

Festival boyunca, her akşam saat 22.00’de “Sultan”, “Bizim Aile”, “Neşeli Günler” ve “Mavi Boncuk” isimli Yeşilçam filmleri gösterilecek. Ayrıca, ünlü heykeltıraş Ozan Ünal’ın eserleri sergilenecek ve festival boyunca Ege tınıları Urladam’ın atmosferini zenginleştirecek.

Festival Programı

1 Ağustos Perşembe

19:00 Ayşe Kulin Söyleşi ve İmza Günü

20:00 İlber Ortaylı Söyleşi ve İmza Günü

22:30 Yıldızların Altında Yeşilçam - “Sultan” ve gün boyu Ozan Ünal Heykel Sergisi

2 Ağustos Cuma

18:00 Alper Canıgüz Söyleşi ve İmza Günü

19:00 İclal Aydın ve Selda Güleç ile “Edebiyat ve Yemek Üzerine”

20:00 İclal Aydın İmza Günü

22:30 Yıldızların Altında Yeşilçam - “Bizim Aile” ve gün boyu Ozan Ünal Heykel Sergisi

3 Ağustos Cumartesi

18:00 Alphan Manas & Ercan Kesal & Mustafa Akar ile “Yapay Zeka ve Edebiyat Üzerine”

19:00 Ercan Kesal İmza Günü

20:30 Beyhan Budak ile “Dijital Çağda Kişisel Gelişim” Söyleşisi ve İmza Günü

22:30 Yıldızların Altında Yeşilçam - “Neşeli Günler” ve gün boyu Ozan Ünal Heykel Sergisi

4 Ağustos Pazar

18:00 Gaye Boralıoğlu “Tarihi Romanlarda Kadın Hikayeleri” Söyleşisi ve İmza Günü

19:00 Murat Menteş “Romandan Uyarlanmış Hayat” Söyleşisi ve İmza Günü

20:00 Kürşat Başar ile Müzikli Söyleşi

22:30 Yıldızların Altında Yeşilçam - “Mavi Boncuk” ve gün boyu Ozan Ünal Heykel Sergisi