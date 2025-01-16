"Fil Adam", "Mavi Kadife", "İkiz Tepeler", "Kayıp Otoban" ve "Mulholland Çıkmazı" gibi unutulmaz eserlerin yönetmeni olan David Lynch, amfizem hastalığıyla mücadele ettiği sürecin ardından 78 yaşında hayata veda etti.

Sinemada iz bırakan yönetmen

Sinema dünyasında devrim niteliğinde işler başaran Amerikalı yönetmen David Lynch, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, efsane yönetmenin vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu. Bir süredir kronik akciğer hastalığı olan amfizemle savaşan Lynch, Los Angeles'taki evinden taşınmasının ardından sağlık durumunun kötüleşmesiyle zor günler geçirdi.

Oscar’a üç kez aday gösterildi

Lynch, kariyeri boyunca The Elephant Man, Blue Velvet ve Mulholland Drive ile üç kez En İyi Yönetmen dalında Oscar'a aday gösterildi. 2017'de Twin Peaks: The Return ile son büyük projesini gerçekleştirdi.