Hollywood’un ünlü aktörü ve yönetmeni Mel Gibson, Joe Rogan Experience podcast’inde yaptığı açıklamalarla büyük bir tartışma başlattı. Gibson, Papa Francis’in liderliğindeki Katolik Kilisesi’ni sert bir şekilde eleştirerek, Vatikan’ın artık İsa’nın öğretilerinden uzaklaştığını ve "sahte din" tarafından ele geçirildiğini savundu.

Gibson, Papa’nın küresel bir çocuk istismarı ağının parçası olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:

"Kilise yönetimi tacizciler ve çocuk istismarcıları tarafından istila edildi. Papa, küresel bir çocuk istismarı ağına ortaklık ediyor."

Gibson, Vatikan’da yaşanan Pachamama skandalı gibi olayların da, Papa Francis’in Katolik öğretilerine ters düşen eylemler olarak nitelendirilebileceğini savundu.

Pachamama skandalı

Gibson, 2019 Pachamama skandalını da gündeme getirdi. Bu skandal, Güney Amerika kökenli bir pagan putunun Vatikan’a getirilmesiyle patlak vermişti. Gibson, Papa Francis’in tüm dinlerin eşit derecede geçerli olduğu anlayışını savunduğunu ve bunun Katolik öğretilerine tamamen ters düştüğünü belirtti.

Joe Rogan, bu durumu sorgularken, Gibson ise bunun Katolik inancında ciddi bir "dinden dönme" olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

Hollywood ve Vatikan arasında paralellik

Daha önce Hollywood'u pedofil yuvası olarak tanımlayan Gibson, bu kez aynı suçlamaları Vatikan için de dile getirdi. Her iki kurumun da yozlaşma ve istismar iddialarıyla yüzleştiğini belirten Gibson, Vatikan’ın da Hollywood gibi istismara uğramış bir kurum haline geldiğini savundu.

Pachamama skandalının arkasında yatan gerçekler

2019'daki Pachamama etkinliği, Vatikan’ın uluslararası alanda büyük eleştiriler almasına neden olmuştu. Vatikan yetkilileri, figürün İnka bereket tanrıçası olmadığını savunsa da, Papa Francis’in Pachamama olarak bahsetmesi, tartışmaları daha da alevlendirmişti.