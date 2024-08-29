Tayland'da ünlü YouTuber Daniel Sancho Bronchalo, Kolombiyalı plastik cerrah Edwin Arrieta Arteaga'yı tasarlayarak öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Koh Pha-ngan Adası'nda tatil yaptığı sırada işlediği suç nedeniyle mahkemeye çıkarılan Sancho, cinayeti itiraf etti. Savunma, suçun kazara işlendiğini iddia etti ancak mahkeme bu iddiaları reddederek Sancho'nun planlı bir şekilde cinayet işlediğine hükmetti.

Cinayet itirafı ve mahkeme süreci

Sancho, Arrieta'yı öldürdüğünü ve cesedini parçalara ayırarak saklamaya çalıştığını itiraf etti. Savcılık, cinayetin önceden planlanmış olduğunu ve Sancho'nun suç öncesinde temizlik malzemeleri ve bıçak gibi suç aletleri satın aldığını belirtti. Dava boyunca savunma, olayın kazara gerçekleştiğini savunmaya çalıştı ancak mahkeme bu savunmayı reddetti.

Aileler için ağır bir yük

Mahkeme, Sancho'nun ailesinin de ciddi bir duygusal yük altında olduğunu belirterek Arrieta'nın ailesine 119.000 euro tazminat ödenmesine hükmetti. Sancho’nun ünlü oyuncu anne ve babası, dava süresince oğullarının yanında oldu. Avukatlarının cezaya itiraz etmesi bekleniyor. Tayland'da tasarlayarak adam öldürme suçları genellikle idam cezasıyla sonuçlanabilirken, Sancho’nun cezası ömür boyu hapis olarak belirlendi.