Ünlü isimler, 256 vatandaşımızın şehit olduğu darbe girişimi hakkında duygularını sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi. Türkiye'nin birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Aralarında Sibel Can ve Hülya Koçyiğit gibi isimlerin bulunduğu birçok ünlü isim, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları:

Demet Akalın:

"15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Hülya Koçyiğit:

"Tarih boyunca nice kahramanlık destanı yazan Yüce Türk milleti, son destanını 15 Temmuz 2016'da yazmıştır. Vatan toprağının kutsallığına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına ve Cumhuriyet'ine her şartta sahip çıkan ve onlara gelecek zararda canını siper eden Türk milleti, o karanlık günde de bunu bir kez daha göstermiştir. Bu millet her karanlığı birlik olarak aydınlığa çevirir ve çevirmiştir, bu topraklarda karanlıklardan medet umanlar her daim bozguna uğrayacağını bilmelidir. Bugünün vesilesi ile bir kez daha vatan toprağına canını, kanını harç eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah, Türk milletine böyle günler yaşatmasın."

Yılmaz Erdoğan:

"Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz."

İzzet Yıldızhan:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

Sibel Can:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. O karanlık gecede milletimizin cesareti ve inancı ile aydınlanan sabahı gördük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız."

Esra Erol:

"Bu aziz vatan için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü."

Hülya Avşar:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

Alişan:

"15 Temmuz milletin zaferi."

Linet:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

Ünlü isimler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle hem şehitlerimizi andı hem de milletimizin birlik ve beraberlik mesajlarını bir kez daha vurguladı.