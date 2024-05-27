İşte, son dönemde cezaevinde bulunan ve toplumun dikkatini çeken birkaç isim:

Kasım ayından beri cezaevinde olan fenomen, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Tutuklulukları halen devam ediyor.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene kasım ayında 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklulukları halen devam ediyor.

İzmir'de sosyal medya fenomeni 'Gaga Bulut' olarak tanınan Bulut Altuğ, cinsel içerikli videolar paylaştığı, fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutukluluğu devam etmemektedir.

4.Simge Barankoğlu:

Ünlü tiktok fenomeni Simge Barankoğlu dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştır. Tutukluluğu devam etmemektedir.

Bu ünlü isimlerin cezaevinde olması, sevenlerinde büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yarattı. Takipçileri, onlara destek olmaya çabalıyor.