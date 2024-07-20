Koç (21 Mart - 19 Nisan): Ajda Pekkan

Koç burcu enerjik ve cesur kişiliğiyle tanınır. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946 doğumlu ve Koç burcunun tüm özelliklerini taşıyor.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Tarkan

Boğa burcu, kararlılığı ve sanatsal yetenekleriyle bilinir. 17 Ekim 1972 doğumlu megastar Tarkan, Boğa burcunun bir temsilcisi olarak sahnedeki duruşuyla dikkat çekiyor.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): Ceyda Düvenci

İkizler burcu, iletişim yetenekleri ve çok yönlülüğü ile bilinir. 16 Nisan 1977 doğumlu oyuncu Ceyda Düvenci, bu burcun sosyal ve zeki özelliklerini yansıtıyor.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Kenan Doğulu

Duygusal ve koruyucu Yengeç burcunun bir örneği olan Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974 doğumlu. Müzik kariyerindeki duygusal şarkılarıyla bilinen Doğulu, Yengeç burcunun özelliklerini taşıyor.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Cem Yılmaz

Aslan burcu, karizması ve liderlik özellikleriyle bilinir. 23 Nisan 1973 doğumlu komedyen Cem Yılmaz, sahnedeki enerjisi ve kendine güveniyle tam bir Aslan burcu temsilcisi.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Kıvanç Tatlıtuğ

Detaylara önem veren ve çalışkan Başak burcu, 27 Ekim 1983 doğumlu Kıvanç Tatlıtuğ'da hayat buluyor. Başarılı oyuncu, titiz ve mükemmeliyetçi yapısıyla tanınıyor.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Bergüzar Korel

Adalet ve denge arayışıyla bilinen Terazi burcu, 27 Ağustos 1982 doğumlu Bergüzar Korel'de kendini gösteriyor. Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Korel, Terazi burcunun özelliklerini taşıyor.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Halit Ergenç

Tutkulu ve gizemli Akrep burcu, 30 Nisan 1970 doğumlu Halit Ergenç'in kişiliğinde belirgin. Başarılı oyuncu, rol aldığı projelerdeki derinlik ve yoğunlukla tanınıyor.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Hande Yener

Macera ve özgürlüğü seven Yay burcu, 12 Ocak 1973 doğumlu Hande Yener'de hayat buluyor. Sahnedeki enerjisi ve farklı tarzıyla dikkat çeken Yener, Yay burcunun özelliklerini yansıtıyor.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Beren Saat

Disiplinli ve hırslı Oğlak burcu, 26 Şubat 1984 doğumlu Beren Saat'in kariyerindeki başarılarını açıklıyor. Ünlü oyuncu, azmi ve çalışkanlığıyla tanınıyor.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Yılmaz Erdoğan

Yenilikçi ve bağımsız Kova burcu, 4 Kasım 1967 doğumlu Yılmaz Erdoğan'da kendini gösteriyor. Senarist, yönetmen ve oyuncu olarak birçok projeye imza atan Erdoğan, Kova burcunun yaratıcılığını taşıyor.

Balık (19 Şubat - 20 Mart): Müjde Ar

Hayalperest ve duygusal Balık burcu, 21 Haziran 1954 doğumlu Müjde Ar'da belirgin. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Ar, Balık burcunun duygusal derinliğini yansıtıyor.