Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte ünlülerin plajlarda sergilediği stil, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Güneşin tadını çıkaran Hande Erçel'den Danla Bilic'e kadar birçok ünlü, şık bikini ve mayo seçimleriyle dikkat çekiyor. Peki, bu yaz plaj modasında hangi ünlü hangi tarzı tercih etti? Detaylara birlikte göz atalım.

Ünlülerin plaj kombinleri ve tercihleri

Yaz sıcaklarının etkisini hissettirdiği bu günlerde, ünlüler plajlarda sergiledikleri şık bikini ve mayo seçimleriyle göz dolduruyor. Sosyal medyada sıkça gündeme gelen ünlü isimlerin plaj modasındaki tercihleri, bu yazın en popüler trendlerini yansıtıyor.

Hande Erçel’in şık ve çarpıcı seçimleri

Hande Erçel, plajda rahatlığını ve şıklığını ön planda tutuyor. Genellikle sade ama etkileyici bikini ve mayo seçimleriyle dikkat çeken Erçel, markalar arasında minimalizm ve zarafetiyle öne çıkıyor. Son dönemde tercih ettiği geometrik desenler ve canlı renkler, plaj modasının trendleriyle uyumlu.

1. Hande Erçel

2. Burcu Esmersoy

3. Danla Biliç

Danla Bilic’in cesur ve trendy tercihleri

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ise cesur ve dikkat çekici plaj kombinleriyle öne çıkıyor. Genellikle yüksek bel bikiniler ve farklı kesimlerdeki mayo seçimleriyle bilinen Bilic, stilini vurgulayan renkli ve desenli seçenekleriyle yazın enerjisini yansıtıyor.

4. Sümeyye Aydoğan

5. Afra Saraçoğlu

6. Sibil Çetinkaya

Plaj modasının nabzını tutan diğer ünlüler

Magazin dünyasının diğer isimleri de bu yaz plaj modasında dikkat çeken seçimler yaptı. Ünlü müzisyenler ve oyuncular, farklı stilleri ve markalarıyla plajlarda fark yaratıyor. Her biri, kişisel tarzını ve sezonun trendlerini başarılı bir şekilde yansıtıyor.

7. Selin Yağcıoğlu

8. Burçin Terzioğlu

9. Defne Samyeli

10. Cemre Baysel

Trendler ve marka tercihleri

Bu yaz, plaj modasında öne çıkan trendler arasında yüksek bel bikini altları, cesur desenler ve canlı renkler yer alıyor. Plajda şıklığınızı artırmak ve trendleri takip etmek için ünlülerin stillerini göz önünde bulundurabilirsiniz.