İstanbul’da düzenlenen operasyonda "Ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Örfi Bilgen ve üç kişi gözaltına alındı. Dosyada Seda Sayan’ın ismi de geçti.

Tefecilik operasyonunda şok gelişme

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Ünlülerin tefecisi" olarak tanınan Örfi Bilgen ve beraberindeki üç kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında ünlü sanatçı Seda Sayan’a ait olduğu iddia edilen bir sözleşme de tespit edildi.

Kadir A. isimli bir kişinin şikâyeti üzerine başlatılan operasyonda, mağdurların ev ve iş yerlerine kalabalık gruplarla gidilerek tehdit edildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Örfi Bilgen’in yanı sıra Ziyadin Bilgi isimli bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.

7,5 milyon TL’lik borç sözleşmesi ortaya çıktı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, el yazılı notlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Bu belgeler arasında Seda Sayan’a ait olduğu belirtilen 7,5 milyon TL’lik bir borç sözleşmesi de bulundu.

Evrakta yer alan detaylara göre:

Seda Sayan’ın yıllık %50 faizle borç aldığı,

Ödemelerin aylık 2 milyon TL olarak planlandığı,

2,5 milyon TL’lik kısmının resmi, 5 milyon TL’lik kısmının ise gayriresmi şekilde ödeneceği,

Sözleşmenin 2023+4 yıl daha devam edeceği,

Sözleşmenin ıslak imzayla onaylandığı tespit edildi.

Şüpheliler hakim karşısında

Operasyon kapsamında gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, şüphelilerin tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Seda Sayan’ın isminin geçtiği sözleşmeyle ilgili ünlü sanatçıdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.