Aydın Doğan Ödülü’nü felsefe ve insan hakları konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ünlü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye verilecek.

Aydın Doğan Vakfı tarafından, bu yıl 28. kez verilecek olan Aydın Doğan Ödülü’nün felsefe ve insan hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye verilmesi kararlaştırıldı.

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu, Türkiye'de felsefe eğitiminin ve araştırmalarının gelişmesine, bu alanda birçok akademisyenin yetişmesine ve ülkemizde felsefi düşüncenin yaygınlaşmasına yaptığı önemli katkılar, sayısız bilimsel makale, bildiri, rapor ve kitap çalışmalarıyla uzun yıllar boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi başarıyla temsil etmesi, ayrıca insan hakları kavramının anlaşılması ve savunulmasında da önemli misyon üstlenmesi, Felsefe ve İnsan Hakları konusunda UNESCO kürsüsü sahibi olmak gibi çok önemli bir değere ulaşmış olması, başarılarıyla uluslararası kültür ve felsefe ortamında Türkiye adının gündemde tutulmasına katkı sunması nedeniyle 2024 yılı Aydın Doğan Ödülü’nün, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye takdim edilmesini kararlaştırmıştır” denildi.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye ödülü, kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi: UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsünün sahibi

4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesini, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 1965'te doktora derecesini aldı. 1965-1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yaptı. 1970'te Doçent, 1978'de de Profesör oldu.

1968 yılında Hacettepe Üniversitesine atandı.

1969 yılında kurulan Felsefe Bölümünün kuruluşundan Ekim 2003'e kadar başkanlığını yürüttü. 1997'de kurulan İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Mart 2005'e kadar müdürlüğünü yaptı.

1998’den bu yana da UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsünün sahibi.

2005'te "Laik Hümanizm Konseyi Gezegensel Hümanist Filozof Ödülü", 2015 yılında ODTÜ tarafından kendisine "Senato Özel Ödülü" verildi.

2006 yılında Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne atanan İoanna Kuçuradi, bu üniversitenin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Müdürlüğünü ve İnsan Hakları Anabilim Dalının başkanlığını yapıyor.

Eserleri

Perdenin Arkası -Şiirler- (1962)

Max Scheler ve Nietzsche'de Trajik (1965)

Nietzsche ve İnsan (1966)

Schopenhauer ve İnsan (1967)

Liselerimizde Felsefe Öğretimi (1969)

İnsan ve Değerleri: Değer Problemi (1971)

Etik (1977)

Sanata Felsefeyle Bakmak (1980)

Çağın Olayları Arasında (1980)

Uludağ Konuşmaları - Özgürlük, Ahlâk, Kültür Kavramları (1988)

Yüzyılımızda İnsan Felsefesi - Takiyettin Mengüşoğlu'nun Anısına (1997)

Ahlak Etik ve Etikler (2019)