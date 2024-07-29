UPS, 2024 yılının ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 düşüşle 21,8 milyar dolar konsolide gelir elde etti. Faaliyet kârı ise yüzde 30,1 oranında azalarak 1,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Konsolide gelir ve faaliyet kârı

UPS'in 2024 ikinci çeyrek konsolide geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 düşüşle 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirketin konsolide faaliyet kârı ise yüzde 30,1 düşüşle 1,9 milyar dolara geriledi. Düzeltilmiş bazda faaliyet kârı yüzde 29,3 oranında azaldı.

Hisse başına kazanç

İkinci çeyrekte seyreltilmiş hisse başına kazanç 1,65 dolar olarak kaydedildi. Düzeltilmiş hisse başına seyreltilmiş kazanç ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 azalarak 1,79 dolar oldu.

Genel kabul görmüş muhasebe sonuçları

2024 ikinci çeyreği için genel kabul görmüş muhasebe sonuçları, 120 milyon dolarlık vergi sonrası dönüşüm bedeli ve diğer masrafları içeriyor. Bu, 0,14 dolar seyreltilmiş hisse başına kazancı kapsıyor.

İcra Kurulu Başkanı Carol Tomé'nin açıklamaları

UPS İcra Kurulu Başkanı Carol Tomé, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Öncelikle ikinci çeyrekteki sıkı çalışmaları ve çabaları için tüm UPS çalışanlarına teşekkür etmek isterim. Bu çeyrekte, dokuz çeyrektir ilk kez ABD'deki hacim artışına geri döndüğümüz için şirketimiz için önemli bir dönüm noktası oldu. Beklediğimiz gibi, 2024'ün ilk yarısında geçen yıl bildirdiğimiz rakamlara kıyasla faaliyet kârımızda düşüş yaşandı. İleriye dönük olarak, faaliyet kârı artışına geri dönmeyi bekliyoruz” dedi.