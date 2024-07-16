Üniversitelerin akademik performansını değerlendiren URAP (University Ranking by Academic Performance), 2024 yılı Türkiye sıralamasını açıkladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP, her yıl üniversitelerin akademik performansını değerlendirerek bir sıralama yayınlıyor. Bu yılki sıralama, makale sayısı, atıf sayısı, toplam yayın sayısı, uluslararası işbirliği, doktora yapan öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı gibi kriterlere göre belirlendi.

İşte Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi:

20. Çukurova Üniversitesi

19. Fırat Üniversitesi

18. Dokuz Eylül Üniversitesi

17. Boğaziçi Üniversitesi

16. Atatürk Üniversitesi

15. Erciyes Üniversitesi

14. Yıldız Teknik Üniversitesi

13. Marmara Üniversitesi

12. Gebze Teknik Üniversitesi

11. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

10. İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa

9. Ege Üniversitesi

8. Gazi Üniversitesi

7.Sabancı Üniversitesi

6. İstanbul Üniversitesi

5. İstanbul Teknik Üniversitesi

4. Ankara Üniversitesi

3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2. Hacettepe Üniversitesi

1. Koç Üniversitesi

URAP sıralamasının kriterleri

URAP sıralaması, üniversitelerin bilimsel araştırma performansını ölçmeye odaklanıyor. Bu kapsamda, üniversitelerin yayınladığı makale sayısı, bu makalelere yapılan atıflar, uluslararası işbirlikleri, doktora öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı gibi kriterler dikkate alınıyor.

Koç Üniversitesi zirvedeki yerini korudu

Geçtiğimiz yıl da URAP sıralamasında birinci olan Koç Üniversitesi, bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Üniversite, özellikle bilimsel araştırma alanındaki güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Sıralamada dikkat çeken detaylar

Bu yılki sıralamada dikkat çeken bir diğer detay ise devlet üniversitelerinin üst sıralarda yoğunlaşması oldu. İlk 10'da 7 devlet üniversitesi yer alırken, ilk 20'de bu sayı 12'ye yükseliyor.