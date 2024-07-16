Üniversitelerin akademik performansını değerlendiren URAP (University Ranking by Academic Performance), 2024 yılı Türkiye sıralamasını açıkladı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP, her yıl üniversitelerin akademik performansını değerlendirerek bir sıralama yayınlıyor. Bu yılki sıralama, makale sayısı, atıf sayısı, toplam yayın sayısı, uluslararası işbirliği, doktora yapan öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı gibi kriterlere göre belirlendi.
İşte Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi:
20. Çukurova Üniversitesi
19. Fırat Üniversitesi
18. Dokuz Eylül Üniversitesi
17. Boğaziçi Üniversitesi
16. Atatürk Üniversitesi
15. Erciyes Üniversitesi
14. Yıldız Teknik Üniversitesi
13. Marmara Üniversitesi
12. Gebze Teknik Üniversitesi
11. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
10. İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa
9. Ege Üniversitesi
8. Gazi Üniversitesi
7.Sabancı Üniversitesi
6. İstanbul Üniversitesi
5. İstanbul Teknik Üniversitesi
4. Ankara Üniversitesi
3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2. Hacettepe Üniversitesi
1. Koç Üniversitesi
URAP sıralamasının kriterleri
URAP sıralaması, üniversitelerin bilimsel araştırma performansını ölçmeye odaklanıyor. Bu kapsamda, üniversitelerin yayınladığı makale sayısı, bu makalelere yapılan atıflar, uluslararası işbirlikleri, doktora öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı gibi kriterler dikkate alınıyor.
Koç Üniversitesi zirvedeki yerini korudu
Geçtiğimiz yıl da URAP sıralamasında birinci olan Koç Üniversitesi, bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Üniversite, özellikle bilimsel araştırma alanındaki güçlü performansıyla dikkat çekiyor.
Sıralamada dikkat çeken detaylar
Bu yılki sıralamada dikkat çeken bir diğer detay ise devlet üniversitelerinin üst sıralarda yoğunlaşması oldu. İlk 10'da 7 devlet üniversitesi yer alırken, ilk 20'de bu sayı 12'ye yükseliyor.