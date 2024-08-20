Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Urartular dönemine ait 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'nde yapılan arkeolojik kazılarda, Urartu tarihine ışık tutan önemli buluntulara ulaşıldı. Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Süphan Dağı eteğinde inşa ettirilen ve Van Gölü ile Malazgirt Ovası'na hakim bir tepeye konumlanan bu tarihi kale, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun başkanlığında kazı çalışmaları yürütülüyor.

Bu yılki kazılarda, kalenin en yüksek konumundaki salonunda 3 fil ayağı, çakmak taşı, obsidiyen (cam kaya) aletler, seramik parçaları ve hayvan kemikleri bulundu. Kazı ekibi, mutfak bölümünde öğütme taşları ve çok sayıda hayvan kemiği bulduklarını, burada hayvan kesimi veya kurban töreni düzenlenmiş olabileceğini belirtti.

Doç. Dr. İsmail Coşkun, kazılarda ortaya çıkan buluntular hakkında şu bilgileri paylaştı: “Urartu mavisi boyalara ve Urartuların kullandığı saray seramiklerine sıklıkla rastlıyoruz. Çakmak taşı ve obsidiyen aletler ile birçok seramik parçası da ortaya çıktı. Ayrıca, kalenin yapımında çok fazla bazalt taşının kullanıldığını tespit ettik. Bu, Urartu döneminde bu kadar çok bazalt kullanılan tek kale olarak dikkat çekiyor.”

Kazı çalışmalarının yüksek rakımda ve zorlu koşullarda sürdüğünü belirten Coşkun, “Kale, Süphan Dağı'nın eteğinde yer alıyor ve yüksek rakım nedeniyle kazı çalışmaları zorlayıcı. Muhtemelen kale inşasında Süphan Dağı'ndan getirilen bazalt taşları kullanılmış. Kalede günler süren büyük bir yangın yaşandığını ve salon bölümünde yaklaşık 60-70 santimetrelik kül tabakasıyla karşılaştık. Bu yıl tespit ettiğimiz fil ayaklarını yeniden ayağa kaldırarak, hem turizme kazandırmayı hem de kalenin daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.